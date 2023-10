Sporting Lisbona-Atalanta, Gasperini oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

L’Atalanta, dopo aver ottenuto la vittoria all’esordio con i polacchi del Rakow, vuole trovare continuità anche contro lo Sporting Lisbona nel match valevole la fase a gironi di Europa League 2023/2024. La compagine bergamasca spera di portare a casa qualche punto da un campo estremamente complicato. Il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di mercoledì 4 ottobre a un orario da definire per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

SEGUI LA DIRETTA