La giornata di venerdì 25 aprile sarà ricca di sport. A Madrid va in scena il secondo turno del Masters e del WTA 1000, con diversi italiani attesi in campo. Nel corso della giornata, infatti, entreranno in azione Berrettini, Musetti, Cinà e Cobolli al maschile, mentre nel femminile sarà protagonista Paolini. Riparte poi la MotoGP, che raggiunge il circuito di Jerez per il Gran Premio di Spagna. Il weekend si aprirà con la prima sessione di prove libere in programma alle 10:45, mentre il prequalifiche andrà in scena alle 15:00.

Nel corso di venerdì si apriranno inoltre le danze alla tappa di Tashkent di ginnastica ritmica, valida per la Coppa del Mondo. Appuntamento di CdM anche per la ginnastica artistica, in scena al Cairo. Sarà una giornata importante anche per il mondo del calcio, che si prepara a vivere le ultime partite di Serie B e di Serie C della stagione. Infine, alle 18:00, occhi puntati sul volley, dove Milano e Conegliano si sfideranno nella quarta gara valida per la finale scudetto.