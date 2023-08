Sport in tv oggi, domenica 27 agosto: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per oggi, domenica 27 agosto. Tantissima carne al fuoco in questa giornata ancora estiva ma che vede il rientro a tempo pieno del grande calcio. La Serie A manda in campo la seconda giornata, ma si gioca in tutti i massimi campionati europei. Si concludono invece i Mondiali di atletica leggera e Budapest, mentre nelle Filippine è tempo di secondo match per l’Italbasket: gli uomini di Pozzecco sfidano la Repubblica Dominicana per continuare al meglio il loro percorso. Spazio anche alla Formula 1, che corre in Olanda nel Gp di casa per Max Verstappen. Il tutto senza dimenticare la seconda tappa della Vuelta a Espana di ciclismo e gli US Open ormai pronti a scattare a Flushing Meadows. Di seguito il programma completo, una vera e propria scorpacciata di sport.