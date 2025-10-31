Lorenzo Musetti ha un obiettivo: quello di conquistare le ATP Finals di Torino ma l’eliminazione da Parigi ha complicato i piani. Ecco allora cosa farà.

Lorenzo Musetti vuole conquistare a tutti i costi un posto alle ATP Finals di Torino ma l’eliminazione dal Masters di Parigi ha inevitabilmente complicato il quadro. La corsa all’ultimo posto con Felix Auger-Aliassime è ancora aperta ma il canadese al momento è leggermente avanti.

Musetti costretto a rincorrere: la mossa per provare a conquistare le Finals

Lorenzo Musetti ha chiesto una wild-card per poter accedere al torneo ATP 250 di Atene che si disputerà tra domenica 2 a sabato 8 novembre.

L’obiettivo è conquistare quanti più punti possibili per provare a raggiungere Torino dove al momento è rimasto un solo posto per accedere e partecipare alla competizione. Anche perché, se Auger-Aliassime dovesse battere il proprio avversario (uno tra Bublik e de Minaur), l’italiano perderebbe l’ottavo posto del ranking mondiale. Tutto sarebbe perso solo se Auger-Aliassime dovesse vincere il Masters 1000 di Parigi. Ma nulla è, al momento, ancora stato deciso.