Lisa Vittozzi e Lukas Hofer in allenamento in Svezia, gli altri azzurri del biathlon al lavoro in Norvegia. L’esordio in Coppa del Mondo a fine novembre a Östersund.

La stagione olimpica del biathlon azzurro entra nel vivo.

Dal 3 novembre, Lisa Vittozzi e Lukas Hofer saranno impegnati in un periodo di allenamento in Svezia, ad Idre Fjäll fino al 16 novembre, prima di due giornate di lavoro conclusivo a Östersund, sede della prima tappa di Coppa del Mondo 2025/2026, in programma dal 29 novembre al 7 dicembre.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it