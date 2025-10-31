Ottimi quarti di finale per Jannik Sinner che ha superato Ben Shelton al Masters 1000 di Parigi e ha staccato il pass per la semifinale.

Jannik Sinner, nonostante un avversario come Ben Shelton e un inizio di partita non brillantissimo, alla fine non ha sbagliato a Parigi e ha staccato il pass per l’accesso alla semifinale del Masters 1000 in corso.

Jannik Sinner non sbaglia: Shelton superato per 6-3, 6-3 a Parigi

Nella giornata di ieri, dopo il match con Cerundolo, Sinner aveva dichiarato: “Non sono fresco fresco”. Parole che hanno fatto preoccupare gli italiani e tutti i suoi fan. Ma poi questa sera in campo ha espresso il suo gioco e per Shelton non c’è stato molto da fare.

Il match dei quarti di finale è terminato con il punteggio di 6-3, 6-3 e il n.5 del mondo è stato così sconfitto dall’altoatesino per la settima volta consecutiva. Per Sinner continua così la corsa verso la prima posizione del ranking: la può riconquistare se vincerà il Masters 1000 di Parigi da cui Alcaraz è già uscito prima del previsto. In semifinale si troverà contro uno tra Zverev e Medvedev.