Sport in tv oggi, mercoledì 22 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e gli orari di tutto lo sport sport in tv che andrà in scena nella giornata di mercoledì 22 febbraio 2023. Dopo Milan e Napoli è arrivato il momento dell’Inter nell’andata degli ottavi di Champions League, dove affronterà il Porto. Nel corso della giornata spazio anche agli sport invernali: terminati sci alpino e biathlon è il momento delle competizioni iridate di snowboard, salto con gli sci e sci di fondo. Come sempre tanto tennis, con ben cinque tornei del circuito maggiore sparsi per i vari continenti. Di seguito il programma completo.