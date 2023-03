Sport in tv oggi, martedì 28 marzo: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma completo dello sport in tv per la giornata di oggi, martedì 28 marzo. Ancora una volta il menù è davvero ricchissimo, con il calcio che manda in scena altre partite delle Qualificazioni agli Europei 2024. Prosegue anche il Miami Open di tennis, con il Masters 1000 maschile e il Wta 1000 femminile che entrano sempre più nel vivo in Florida. Il tutto senza dimenticare l’Eurolega di basket: trasferte difficili per Virtus Bologna e Olimpia Milano, a caccia di una complicatissima rincorsa ai playoff. In Eurocup invece tocca a Brescia, mentre la notte italiana offre come sempre lo spettacolo della NBA.