Sport in tv oggi, lunedì 28 agosto: programma e orari di tutti gli eventi

Sportface.it vi propone il programma e il palinsesto degli eventi sportivi in tv per la giornata di lunedì 28 agosto. Alle 13:25 si parte con la terza tappa della Vuelta, mentre proseguono le partite dei gironi dei Mondiali di basket, esattamente come gli Europei di volley. Alle 19:30 spazio al tennis italiano. Toccherà subito a Lorenzo Musetti – uno dei sette azzurri nel tabellone principale – che sfiderà Titouan Droguet agli Us Open. Elisabetta Cocciaretto invece si presenta a Flushing Meadows da testa di serie numero 29 e debutterà contro la qualificata Kaia Juvan. Jasmine Paolini debutterà invece contro Jelena Ostapenko. Previsti anche i due posticipi di Serie A.