Sport in tv oggi domenica 17 settembre: programma e orari di tutti gli eventi

Tutto pronto per una giornata di sport da seguire in tv. Tanti gli eventi in questa domenica 17 settembre. Occhi puntati sulla Coppa Davis con la sfida Italia-Svezia. Spazio anche ai motori con la gara del Gp di Singapore in F1. Quella di domenica sarà una giornata tutta da seguire anche per l’atletica con tanti big in pista per le finali di Diamond League ad Eugene, tra cui l’argento mondiale del peso Leonardo Fabbri. Poi occhi puntati sul calcio. La Serie A e la Serie B, ma anche il ricchissimo palinsesto dei campionati esteri.