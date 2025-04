Nel momento più caldo della stagione, la corsa scudetto si tinge di emozioni forti, polemiche e tensioni che vanno ben oltre quanto accade in campo.

Inter e Napoli sono appaiate in testa alla classifica con 71 punti dopo 33 giornate: due percorsi quasi speculari, due identità tecniche differenti, un solo obiettivo. I nerazzurri hanno il miglior attacco del campionato con 72 gol segnati, mentre il Napoli vanta la miglior difesa insieme alla Juventus, con appena 25 reti subite. Numeri da titolo, da squadra che non molla mai. Due piazze calde, due allenatori in trincea. Simone Inzaghi ha guidato una macchina quasi perfetta per mesi, ma le ultime settimane hanno portato qualche crepa: 8 pareggi e 4 sconfitte pesano, soprattutto l’ultima rimediata a Bologna.

Dall’altra parte, Antonio Conte ha acceso il fuoco di un gruppo che a inizio stagione sembrava smarrito. Eppure, nonostante le 21 vittorie a testa, qualcosa potrebbe far saltare il banco. Il calendario è corto, le gambe sono pesanti – quelle dell’Inter un po’ di più per via degli impegni – i margini di errore azzerati. Ma il vero punto di rottura, questa volta, rischia di arrivare fuori dal campo. Perché tra una vittoria sfumata al 95’ e una foto su Instagram, la partita si è improvvisamente trasferita nel mondo giuridico e le parole pronunciate nelle ultime ore potrebbero avere conseguenze pesantissime.

Furia social contro Saviano: “Denuncia da parte dell’Inter”

Mentre il Napoli portava via tre punti d’oro da Monza con una vittoria firmata da Scott McTominay, l’Inter crollava il giorno seguente all’ultimo respiro contro il Bologna, scatenando reazioni a catena. Il gol decisivo, arrivato al 95’, ha mandato in visibilio la curva del Dall’Ara e mandato su tutte le furie i tifosi nerazzurri, già delusi da una partita giocata con troppa sufficienza. Ora, Inter e Napoli sono a pari punti in classifica, con una lotta scudetto che si fa incandescente, ma il caso è scoppiato fuori dal campo. A far esplodere la polemica è stato Roberto Saviano, che su Instagram ha commentato con ironia il gol della vittoria rossoblù, esultando per il fatto che sia stato segnato “contro la curva più ‘ndranghetista del Paese”.

Il riferimento, diretto alla tifoseria interista, ha indignato gran parte dell’ambiente nerazzurro, tanto che sui social è partita una vera e propria campagna contro lo scrittore, accusato di aver diffamato un’intera tifoseria. Molti utenti hanno chiesto pubblicamente all’ Inter di sporgere querela nei suoi confronti – Ciao Saviano, ti auguro una pronta denuncia da parte dell’Inter un abbraccio carissimo – è solo uno dei tanti commenti su X, accompagnato da frasi come: “Un vero presidente oggi va in questura e denuncia Roberto Saviano”. Al momento, nessuna nota ufficiale è stata emessa dal club, ma la tensione è palpabile. Quel che è certo è che la corsa al titolo ha appena perso l’innocenza: ora, oltre ai gol e ai punti, ci sono anche i tribunali sullo sfondo.