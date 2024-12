La giornata di oggi, martedì 10 dicembre, sarà ricca di eventi sportivi. Torna protagonista la Champions League. Italiane impegnate in due grandi sfide. Occhi puntati su Atalanta-Real Madrid (ore 21.00) e Bayer Leverkusen-Inter (ore 21.00). Prima giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest con Quadarella e Razzetti in acqua. Si parte alle 09.00 con le batterie. Semifinali e finali dalle 17.30. Inizia il Mondiale per club di volley maschile con Trento-Shahdab Yazd (ore 14.00) e Sirjan-Civitanova (ore 17.30). Basket infrasettimanale con Trento impegnata in Eurocup contro Trefl Sopot. Tortona gioca fuori casa contro Chemnitz in Champions League e Sassari contro Le Portel in Europe Cup.