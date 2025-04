La giornata di oggi, lunedì 28 aprile, sarà ricca di eventi sportivi. Tanti italiani protagonisti nel primo giorno della seconda settimana del Masters 1000 di Madrid. Due sfide piuttosto impegnative per Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Il romano, uscito acciaccato dalla vittoria con Giron, avrà il solido Jack Draper, che ha già vinto un Masters 1000 nel 2025 (Indian Wells). Il carrarino se la vedrà con Stefanos Tsitsipas, che ha sconfitto per la prima volta in carriera qualche settimana fa nel Masters 1000 di Monte-Carlo. In campo anche Matteo Arnaldi che, dopo il trionfo con Novak Djokovic, affronterà il bosniaco Damir Dzumhur. Va in archivio la 34ª giornata di Serie A con Udinese-Bologna (ore 18.30), Lazio-Parma (20.45) e Verona-Cagliari (20.45). Proseguono i playoff Nba con gara-4 di Orlando-Boston (ore 01.00) e di Milwaukee-Indiana (ore 03.30).