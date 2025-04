Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, lunedì 14 aprile 2025. Dopo il programma intenso del Masters 1000 di Montecarlo, il grande tennis riparte con i tornei di Barcellona e Monaco a livello Atp e quelli di Rouen e Stoccarda a livello Wta. Inoltre, proseguono i campionati italiani di nuoto a Riccione, che saranno visibili nella sessione serale, anche se solo in streaming. In serata, poi, si chiude la giornata della Serie A di calcio con la partita tra Napoli ed Empoli, oltre a quella del massimo campionato di pallacanestro con il big match tra Virtus Bologna e Brescia.