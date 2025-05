Sabato maggio si presenta ricco di eventi di sport in tv fin dalla mattina, con la quattordicesima tappa del Giro d’Italia, ma anche la Formula 1 e l’ultima giornata del campionato di Serie A di calcio.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

MATTINA

09.00 Tuffi, Europei: eliminatorie piattaforma 10 metri individuale maschile – eurovisionsport.com

10.25 Motocross, GP Francia: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

10.40-10.50 MotoGP, GP Gran Bretagna: warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

10.45 Motocross, GP Francia: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Tennis, Roland Garros: 1° turno (2° match dalle 11.00 Stefanini-Teichmann, 3° match dalle 11.00 Nardi-Marozsan, 3° match dalle 11.00 Gigante-Hassan, 3° match dalle 12.00 Musetti-Hanfmann, 4° match dalle 11.00 Paolini-Yuan, 4° match dalle 12.00 non prima delle 20.15 Sonego-Shelton) – Eurosport 1 HD (17.45-23.30), Eurosport 2 HD (11.00-21.00), discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.25 Ciclismo, Giro d’Italia: 15ma tappa, Fiume Veneto-Asiago (219 km) – Rai Sport HD poi dalle 14.00 Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.15 Moto2, GP Gran Bretagna: gara (17 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it

12.30 Equitazione, Piazza di Siena: Gran Premio Roma, 1° round – Rai Play Sport 1, dalle 14.00 Rai Sport HD

13.15 Motocross, GP Francia: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, discovery+

14.00 MotoGP, GP Gran Bretagna: gara (20 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it

14.15 Motocross, GP Francia: MXGP, gara 1 – Sky Sport Max, mxgp-tv.com, discovery+, Sky Go, NOW

14.30 Tuffi, Europei: finale trampolino 3 metri sincro femminile – Rai Play Sport 3, eurovisionsport.com

14.45 Equitazione, Piazza di Siena: Gran Premio Roma, 2° round – Rai Sport HD, Rai Play Sport 1, 19.00 sintesi in differita Rai 2 HD, Rai Play

POMERIGGIO

15.00 F1, GP Monaco: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 18.30 differita TV8 HD, tv8.it

15.20 Hockey ghiaccio, Mondiali: finale 3° posto, Svezia-Danimarca – IIHF TV

15.30 Moto3, GP Gran Bretagna: gara (15 giri) – Sky Sport MotoGP, TV8 HD, Sky Go, NOW, tv8.it

16.00 Volley, amichevole Monaco di Baviera: Germania-Italia – Nessuna copertura tv / streaming

16.10 Motocross, GP Francia: MX2, gara 2 – mxgp-tv.com, discovery+

16.15 Tuffi, Europei: finale piattaforma 10 metri individuale maschile – Rai Play Sport 3, eurovisionsport.com

17.00 Basket femminile, amichevole Kortrijk: Belgio-Italia – YouTube Basketball Belgium

17.00 Volley femminile, amichevole Modena: Italia-Germania – Rai Play Sport 2, discovery+

17.10 Motocross, GP Francia: MXGP, gara 2 – Sky Sport Max, mxgp-tv.com, discovery+, Sky Go, NOW

18.00 Basket, Serie A: Venezia-Virtus Bologna – DAZN

18.45 Indycar, 500 Miglia di Indianapolis: gara – Sky Sport 257, Sky Go, NOW, 19.00 Sky Sport F1

SERA

19.20 Atletica, Diamond League Rabat – 19.30 Rai Play Sport 1, 20.00 Sky Sport Max, Sky Go, NOW

20.20 Hockey ghiaccio, Mondiali: finale 1° posto, Svizzera-USA – IIHF TV

20.45 Calcio, Serie A: Venezia-Juventus – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Serie A: Lazio-Lecce – DAZN, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Serie A: Empoli-Verona – DAZN, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Serie A: Torino-Roma – DAZN, DAZN 1

20.45 Calcio, Serie A: Atalanta-Parma – DAZN, DAZN 3

20.45 Calcio, Serie A: Udinese-Fiorentina – DAZN, DAZN 4