Il matrimonio tra Allegri e il Napoli rischia di sfumare: l’ex Juve sta per accordarsi con un altro club, la firma è a un passo.

In casa Napoli è grande festa per la conquista del quarto scudetto nella storia del club, il secondo nelle ultime tre stagioni. Tuttavia, se da una parte i tifosi napoletani sono entusiasti per il trionfo della truppa di Antonio Conte, dall’altra è forte la preoccupazione per l’addio sempre più probabile del tecnico salentino. Anche le dichiarazioni rilasciate ieri dopo il successo, sia da parte di Conte che dal patron De Laurentiis, lasciano immaginare che difficilmente in futuro si vedrà ancora l’allenatore leccese sulla panchina partenopea.

Le indiscrezioni delle ultime settimane rivelavano che ADL si sarebbe già mosso per non farsi cogliere impreparato. In caso di partenza di Conte, infatti, i rumors dei giorni scorsi davano per certo l’arrivo di Massimiliano Allegri. Eppure le voci circolate nelle ore successive alla conquista dello scudetto dicono altro.

Non c’è solo il Napoli sull’ex allenatore della Juventus. Il Milan non ha ancora mollato la presa ed è ancora determinato a convincere Allegri a vivere una seconda esperienza in rossonero; occhio anche all’Inter, che se non dovesse proseguire con Simone Inzaghi andrebbe proprio su ‘Acciughina’. Tuttavia pare che la squadra in prima fila per Allegri sia un’altra.

Allegri smonta il Napoli: lo vogliono in Premier

Il Manchester United starebbe seriamente pensando di affidare la propria panchina al livornese. La sconfitta patita in finale di Europa League ha chiuso una delle stagioni peggiori nella storia dei Red Devils. Lo storico club inglese non sembra intenzionato ad andare avanti con Ruben Amorim: arrivato lo scorso novembre al posto di Ten Hag per imprimere una svolta, l’ex Sporting Lisbona – lo United pagò 10 milioni della clausola per liberarlo dai portoghesi – non è riuscito nel suo intento.

Ecco perché i bookmakers credono che l’avventura di Amorim a Manchester sia ormai terminata e che ben presto all’Old Trafford sbarcherà un nuovo allenatore. Il più quotato è proprio Massimiliano Allegri: il suo ingaggio da parte dei Red Devils è infatti pagato 4 volte la posta.

Dietro Allegri troviamo il manager del Crystal Palace, Oliver Glasner, fresco vincitore della FA Cup dopo aver battuto in finale il City di Guardiola. Al terzo posto ecco Mauricio Pochettino, attuale commissario tecnico della Nazionale statunitense e in passato tecnico del Tottenham.