Tadej Pogacar torna a parlare. Arrivano dichiarazioni ufficiali per quel che riguarda il mondo del ciclismo, ora non ci sono dubbi.

Tadej Pogacar è l’uomo più atteso quando parliamo di ciclismo ed è molto seguito da tutti gli appassionati. Ogni sua mossa e ogni sua dichiarazione fa rumore, specialmente come in situazioni come queste dove fa annunci importanti sul futuro. Il talento sloveno ha rilasciato dichiarazioni importanti nelle ultime ore dove ha chiarito le sue ambizioni ed i suoi obiettivi futuri, le parole stavolta sono piuttosto chiare.

Boom Pogacar, colpo di scena : accadrà nel 2026

In queste ore Pogacar è intervenuto quasi per caso, intervistato durante i Mondiali esports di MyWhoosh, piattaforma virtuale che si occupa di sponsorizzare la UAE Emirates. Il ciclista ha parlato del presente e del futuro ed ha spiegato: “Alla mia stagione darei un bel 9, ma c’è sempre spazio per migliorare. Quest’anno ho vissuto tante vittorie ed è impossibile scegliere la preferita”. Pogacar ha fatto chiarezza sul futuro:

“Obiettivi per il 2026? Dico tour de France, ovviamente. E’ la corsa più importante del mondo ma dopo tenterò l’assalto a Milano Sanremo e Parigi Roubaix, mi piacciono queste classiche ed in generale cerco di cambiare ogni anno il programma”. Parole importanti ma nessun accenno al Giro d’Italia che al momento non sembra essere nei piani del ciclista e quindi probabilmente non sarà nei piani di Tadej per il 2026, e perde cosi subito uno dei suoi più grandi protagonisti.