Shnaider-Sasnovich oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Budapest 2024

Diana Shnaider affronterà Aliaksandra Sasnovich nella finale del WTA 250 di Budapest 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della capitale ungherese. Si preannuncia a senso unico l’atto conclusivo dell’evento in Ungheria, dove la russa Shnaider (prima forza del seeding) partirà chiaramente favorita. Non potrebbe essere altrimenti visto che ha già vinto due titoli in stagione, ha perso un solo set nei quattro match giocati ed ha vinto per 6-1 6-2 nell’unico precedente, a inizio anno a Doha. La bielorussa Sasnovich ha sicuramente più esperienza, ma sarà chiamato ad un’impresa per frenare un treno in corsa come Shnaider.

Shnaider e Sasnovich scenderanno in campo oggi, domenica 21 luglio, alle ore 16.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il match tramite il canale di riferimento Sky Sport Max (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, Sportface.it seguirà l’incontro accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole delle due protagoniste al termine del confronto.