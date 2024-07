Sciabola maschile a squadre oggi in tv, scherma Parigi 2024: orari e canale

Alle 13:30 inizierà il tabellone della gara a squadre di sciabola maschile e per l’Italia il primo ostacolo è rappresentato dall’Ungheria ai quarti di finale. Non un avversario qualsiasi, visto che in squadra c’è Áron Szilágyi, tre volte medaglia d’oro tra Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2020, oltre ad un bronzo nella prova a squadre in Giappone. Non un esordio facilissimo, quindi. Ma l’Italia – che sarà in pedana con la medaglia di bronzo individuale Gigi Samele, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre – ha buone armi per superare il turno e qualificarsi alla semifinale, dove ad attendere la vincente c’è una tra Iran e Stati Uniti. Occhio agli altri orari: semifinali alle 15:50. Finale bronzo alle 19:30 e finalissima per l’oro alle 20:30.

La squadra azzurra – che a Tokyo vinse l’argento con Enrico Berrè e Aldo Montano in squadra – schiera gli esordienti olimpici Gallo e Torre, rispettivamente classe 2001 e 2002, con il bronzo ai Mondiali 2022 nel curriculum. Samele dopo il bronzo individuale spera in un altro successo. Proprio come Curatoli, che nel 2021 riuscì a superare Szilagyi nell’assalto decisivo per la finalissima. Ora c’è voglia di regalarsi un’altra grande emozione a Parigi 2024. Nell’altra parte del tabellone i quarti di finale vedono da un lato Corea e Canada da una parte ed Egitto e Francia dall’altra.

Come seguire la sciabola a squadre? L’unica piattaforma che trasmette in maniera integrale i Giochi Olimpici di Parigi 2024 è Discovery+, previa sottoscrizione dell’abbonamento. La scherma sarà inoltre visibile sui canali Eurosport. Tutte le fasi più importanti saranno poi trasmesse in diretta su Rai2, RaiSport e su RaiPlay. Sportface.it vi offrirà un live testuale con aggiornamenti in tempo reale.

Mercoledì 31 luglio – sciabola a squadre maschile

13:30 Quarti sciabola a squadre uomini (Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo, Pietro Torre)

15:00 Piazzamento 5-8° posto sciabola a squadre uomini

15:50 Semifinale 1 sciabola a squadre uomini

15:50 Semifinale 2 sciabola a squadre uomini

16:40 Piazzamento 7-8° posto sciabola a squadre uomini

16:40 Piazzamento 5-6° posto sciabola a squadre uomini

19:30 Finale per il bronzo sciabola a squadre uomini

20:30 Finale per l’oro sciabola a squadre uomini