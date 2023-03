San Donato Tavernelle oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

San Donato Tavernelle-Siena sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentesima giornata di Serie C 2022/2023. Scontro fondamentale per gli equilibri di questo raggruppamento, visto che gli ospiti sono settimi e vogliono consolidare i playoff, i padroni di casa cercano punti salvezza. Chi trionferà? Si parte alle ore 14.30 di domenica 5 marzo, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports, disponibile anche sulla piattaforma Dazn.