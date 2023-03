Recanatese-Alessandria oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Recanatese-Alessandria sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentesima giornata di Serie C 2022/2023. Nel girone B sfida tra i marchigiani e i piemontesi che si daranno battaglia per tre punti pesantissimi in chiave salvezza, visto che ballano sette punti tra le due squadre che gravitano nelle sabbie mobili. Chi vincerà? Si parte alle ore 14.30 di domenica 5 marzo, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports, disponibile anche sulla piattaforma Dazn.