San Donato-Gubbio oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di San Donato-Gubbio, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, reduci da quattro pesanti sconfitte consecutive, hanno un disperato bisogno di tornare al successo per provare ad uscire dalla zona retrocessione. La compagine umbra, dal suo canto, dopo le due vittorie di fila contro Lucchese e Recanatese, non ha intenzione di fermarsi e vuole proseguire su questa strada. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

