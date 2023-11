Salernitana-Lazio, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Salernitana-Lazio, match della tredicesima giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Arechi l’ultima in classifica cerca ancora la prima vittoria in campionato, i biancocelesti invece non possono certo perdere punti per strada perché la zona Champions rischia se no di allontanarsi. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore di 15 di sabato 25 novembre.

Salernitana-Lazio sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni ed Emanuele Giaccherini.