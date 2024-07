Roma-Tolosa oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2024

Tutto pronto per Roma-Tolosa, match amichevole in programma alle 18:00 di oggi, sabato 27 luglio, nella cornice del ‘Fulvio Bernardini’ di Trigoria. Dopo i test contro Latina (6-1) e Kosice (1-1), la squadra di Daniele De Rossi ritrova alcune pedine importanti e alza l’asticella. Di fronte una squadra di Ligue 1 che nello scorso campionato ha chiuso all’undicesimo posto. Mercoledì sono tornati ad allenarsi i quattro azzurri reduci da Euro 2024, Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Stephan El Shaarawy. Ma non solo, perché nello stesso giorno De Rossi ha riabbracciato Paulo Dybala, reduce dal matrimonio con Oriana Sabatini. E ieri inoltre è sbarcato il quarto nuovo acquisto giallorosso, dopo quelli di Buba Sangare, Enzo Le Fee, Mathew Ryan. Si tratta di Samuel Dahl che nei piani della società andrà a sostituire Leonardo Spinazzola e contendere la maglia da terzino sinistro ad Angelino. L’esterno difficilmente scenderà in campo, anche perché giovedì scorso ha giocato novanta minuti in Conference League con la sua ex squadra, il Djurgården.

In ogni caso c’è curiosità per vedere all’opera la Roma. De Rossi vuole vedere più brillantezza sul piano della condizione e anche più incisività su quello del gioco. Poi ci sono i giovanissimi pronti a mettersi in mostra come accaduto a Kosice, dove la Roma ha ottenuto il pareggio sull’asse Graziani (assist)-Pisilli (gol). Tra i calciatori monitorati anche Cherubini e Joao Costa, che potrebbero partire per un prestito. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, proprio come le altre due amichevoli del precampionato.

DATA: Sabato 27 luglio

ORARIO: 18:00

TV e STREAMING: DAZN