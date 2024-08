Riccardo Pianosi in finale kite maschile oggi in tv, vela Parigi 2024: canale e orario

Riccardo Pianosi è in finale nel kite maschile, sport velistico introdotto proprio alle Olimpiadi di Parigi 2024: ecco come seguire oggi in tv questo appuntamento che può valere una medaglia e in cui l’azzurro parte in ritardo per oro e argento, ma può giocarsela per quanto riguarda il bronzo. In finale, infatti, ci sono già Toni Vodisek, slovacco, che ha già due vittorie in saccoccia, e Maximilian Maeder, di Singapore, che se ne è portata una. A zero, i due provenienti dalle semifinali: oltre a Pianosi, c’è l’austriaco Valentin Bontus. E in caso di parità, Pianosi sarebbe davanti a Bontus.

COME SEGUIRE LA FINALE DI PIANOSI IN TV

La finale del kite maschile sarà visibile oggi in tv. C’è incertezza per quanto riguarda l’orario di inizio, visto che questo è stato più volte reschedulato, ma sarà sicuramente a breve, nel pomeriggio di giovedì 8 agosto. Se non si dovessero poter disputare le gare di finale, la classifica attuale varrebbe già per le medaglie. Appuntamento su Discovery+, che trasmette in diretta integrale tutti gli eventi dei Giochi, anche Eurosport 360 che manda in onda il meglio delle competizioni non di prima fascia. E poi, possibile l’incursione su Eurosport 2, il canale dedicato agli eventi con italiani. Per lo stesso motivo, anche Rai Due o Rai Sport potrebbero connettersi in chiaro. Sportface.it, invece, vi proporrà la diretta scritta in tempo reale.