Quando il sorteggio degli Us Open 2024? Data, orario, canale e diretta streaming

Quando si terrà il sorteggio dello US Open 2024? Ecco tutto quello che c’è da sapere: data, orario, canale e diretta streaming. I circuiti Atp e Wta fanno tappa negli Stati Uniti, a New York, per il quarto e ultimo Slam della stagione. L’appuntamento a Flushing Meadows è da lunedì 26 agosto a domenica 9 settembre, con i 256 giocatori al via dei due tabelloni si contenderanno il titolo e un posto nella storia. I campioni in carica sono il serbo Novak Djokovic e la statunitense Coco Gauff, ma i pretendenti al titolo, determinati ad insidiare i campioni uscenti, non mancano. Nel maschile, occhi puntati su Jannik Sinner, numero uno del mondo, ma anche su Carlos Alcaraz, vincitore degli ultimi due Slam. Nel femminile, invece, tra le favorite al titolo spiccano Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina (salute permettendo) e anche Jasmine Paolini, capace di raggiungere la finale negli ultimi due Major.

CALENDARIO, DATE E COPERTURA TV

LE TESTE DI SERIE

Il sorteggio si terrà, come di consueto, quattro giorni prima dell’inizio del torneo, dunque nella giornata di giovedì 22 agosto alle ore 18.00 (le 12 locali). Non è prevista una diretta televisiva né una diretta streaming per il sorteggio dei tabelloni principali degli US Open 2023, tuttavia potrebbero essere pubblicati degli aggiornamenti sulle pagine ufficiali del torneo. Per non perdervi nulla, potrete comunque seguire una diretta testuale su Sportface.it, che garantirà aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti relativamente alla cerimonia del sorteggio.