Quando si gioca il ritorno Napoli-Eintracht? Data, orario e diretta tv Champions League

Il Napoli ospiterà l’Eintracht nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di mercoledì 15 marzo nella cornice del Maradona. Dopo il 2-0 dell’andata, i partenopei devono difendere il vantaggio tra le mura amiche. Spalletti non vuole cali di concentrazione, ma il pass per i quarti di finale è vicinissimo. Si può fare la storia: dopo aver vinto il proprio girone di Champions League per la seconda volta, il Napoli ha la possibilità di centrare i quarti per la prima volta in oltre 90 anni di attività. La diretta sarà assicurata in esclusiva su Amazon Prime Video.