Quando gioca Sinner contro Alcaraz al Roland Garros 2024? Ecco la data e orario

Quando e a che ora si gioca la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? Ecco programma e orario dell’incontro, valido per la semifinale del Roland Garros 2024. A Parigi va in scena una sorta di finale anticipata tra i due giocatori più attesi alla vigilia del torneo nonché i due che hanno fornite le migliori risposte nel loro cammino, perdendo un solo set a testa per arrivare in semifinale. Secondo i bookmakers sarà Alcaraz a scendere in campo con i favori del pronostico, sia per via della superficie che del momento di forma. Jannik però non ha intenzione di fermarsi e va a caccia della sua prima vittoria da numero uno del mondo (anche se formalmente lo sarà da lunedì prossimo) e della prima finale a Parigi.

TABELLONE

MONTEPREMI

Il match tra Sinner e Alcaraz è in programma nella giornata di venerdì 7 giugno sul Philippe Chatrier, e con ogni probabilità si disputerà come prima semifinale, non prima delle 14:30. L’altra ipotesi, decisamente più remota, è che gli organizzatori lo programmino invece come secondo incontro, non prima delle 17:30.