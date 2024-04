PSG-Barcellona in tv: canale, orario e streaming andata quarti Champions League 2023/2024

Alle 21:00 di mercoledì 10 aprile al Parco dei Principi PSG e Barcellona scenderanno in campo in occasione del match di andata dei quarti di finale di Champions League 2023/2024. Le due squadre si affrontano per la quarta volta ai quarti di finale di Champions League e nella memoria c’è la clamorosa rimonta dei blaugrana del 2016/17. Tanti i diffidati per le due squadre: Lucas Hernández, Škriniar, Ugarte per i padroni di casa, che devono fare i conti con la squalifica di Hakimi in questo primo confronto. Christensen, De Jong, Ferran Torres, João Félix, Ronald Araújo, Sergi Roberto, Yamal i giocatori a rischio squalifica per il Barca di Xavi. La partita sarà visibile in diretta esclusiva sulla piattaforma Prime Video.