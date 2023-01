Pro Vercelli-Trento oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2022/2023

di Mattia Zucchiatti 6

Pro Vercelli e Trento si sfideranno alle 14:30 di domenica 8 gennaio in occasione della ventunesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. Potrete seguire la partita in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports, mentre Sportface.it vi terrà aggiornati sui risultati del pomeriggio. Il Trento è diciottesimo e cerca punti per allontanarsi dai bassifondi. Il Pro Vercelli, in nona posizione, vuole avvicinarsi ai piani alti della classifica.