Le informazioni in merito alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Vercelli-Feralpisalò, match dello stadio Silvio Piola valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. Nelle ultime tre partite la compagine piemontese ha accumulato appena un punto, frutto di un pareggio e due sconfitte, per questo motivo deve provare a cambiare marcia ritrovando il successo tra le mura amiche.

Pro Vercelli-Feralpisalò, come seguire il match

La formazione lombarda, invece, sta vivendo un buon momento di forma, fatta eccezione per la sconfitta contro il Trento: si punta al massimo bottino per consolidare il terzo posto in classifica ed avvicinarsi al secondo occupato dal Vicenza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 8 dicembre alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.

