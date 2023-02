Pontedera-Alessandria oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Pontedera-Alessandria sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della ventiseiesima giornata di Serie C 2022/2023. Nel girone B sono ben dieci le posizioni in classifica a separare queste due squadre, i toscani settimi e in zona playoff, i piemontesi diciassettesimi e in lotta per la salvezza. Chi vincerà? Fischio d’inizio alle ore 17.30 di sabato 4 febbraio, diretta tv all’interno di Diretta Gol su Sky Sport 252, diretta streaming per gli abbonati su Sky Go, diretta integrale in streaming su Eleven Sports, disponibile anche nella piattaforma Dazn.