Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pianese-Ternana, match dello stadio Piancastagnaio valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La compagine bianconera arriva dalla sconfitta incassata nello scorso turno contro il Pineto e spera di ritornare subito alla vittoria tra le mura amiche per restare a contatto con le prime della classifica del girone B.

Pianese-Ternana, come seguire il match

La squadra umbra guidata da Ignazio Abate, dal suo canto, è in serie positiva da diverse gare e ha intenzione di proseguire su questa strada per mettere pressione al Pescara che si trova ancora da solo in vetta alla graduatoria del girone B . La partita andrà in scena nella giornata di sabato 7 dicembre alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.

