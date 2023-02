Pergolettese-Sangiuliano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Pergolettese-Sangiuliano sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la ventisettesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. Scontro salvezza tra due squadre invischiate nelle sabbie mobili: un punto a dividerle, i tre punti fondamentali per entrambe reduci da una vittoria. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 14.30 di sabato 11 febbraio, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.