Parma-Lecco oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Parma-Lecco, match dello stadio Ennio Tardini valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La squadra di Fabio Pecchia è sempre più vicina alla promozione diretta in Serie A e ha intenzione di completare l’opera battendo l’ultima in classifica del torneo. La compagine lombarda, dal suo canto, è ormai giunta ad una situazione di classifica che le permette soltanto di provare a chiudere la stagione nel modo più dignitoso possibile. I padroni di casa, dopo il pareggio dello scorso turno, vogliono tornare al successo, per incrementare il loro vantaggio nei confronti degli avversari. Gli ospiti, invece, arrivano da due pareggi, una vittoria e una sconfitta e possono solo vincere per evitare la retrocessione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 27 aprile alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 252, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

RISULTATI E CLASSIFICA