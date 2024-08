Parma-Atalanta oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Amichevole 2024

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Parma-Atalanta, match valevole per l’amichevole precampionato estiva in vista della nuova stagione 2024/2025. La squadra allenata da Fabio Pecchia, dopo la grande cavalcata della scorsa stagione che le ha permesso di tornare in Serie A, avrà un primo assaggio di campionato in questo appuntamento. Il risultato, ovviamente, conterà poco ma la sfida potrebbe essere importante per avere ulteriori indicazioni in vista delle gare ufficiali.

Parma-Atalanta, come seguire il match

La compagine allenata da Gian Piero Gasperini, dal suo canto, vuole centrare un successo per arrivare nel migliore dei modi al grandissimo appuntamento contro il Real Madrid nella Supercoppa Europea. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di domenica 4 agosto e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia; lo streaming sarà garantito dall’app e dal sito della medesima emittente. Sportface.it seguirà l’evento in diretta con un live testuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.