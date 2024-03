Parigi-Nizza 2024, ottava tappa oggi in tv: orari e diretta streaming

La Parigi-Nizza 2024 si conclude oggi con l’ottava e ultima tappa, lunga 109 chilometri con partenza e arrivo in quel di Nizza. Grande attesa per una frazione che assegnerà la vittoria finale e che partirà con i primi cinque della generale racchiusi in meno di un minuto. McNulty dovrà quindi difendersi dagli attacchi di Jorgenson, Skjelmose, Evenepoel e Plapp. Il tutto senza dimenticare Roglic e Bernal che potrebbero provare a inventarsi qualcosa su un percorso che nel finale promette davvero scintille tra i big.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA DOPO SETTE TAPPE

ORARI, TV E STREAMING – L’ottava e ultima tappa prenderà il via dal chilometro zero alle ore 12:05, con l’arrivo che è stato programmato tra le 14:40 e le 15:00 in base alle previsioni degli organizzatori. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport a partire dalle 13:05 e su RaiSport dalle 14:30, con gli appassionati che potranno seguirla anche in diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, Dazn e Sky Go. Sportface vi racconterà la Parigi-Nizza con classifiche, cronache e tanto altro ancora.