Parte la nuova stagione di calcio: su Sky Sport oltre 1.900 partite e una copertura editoriale sempre più ricca

Con ancora negli occhi le straordinarie immagini delle Olimpiadi a Parigi, è tempo di prepararsi per il via alla nuova stagione calcistica. Una stagione che su Sky Sport sarà più ricca che mai con oltre 1.900 partite in diretta: tre partite su dieci per ogni turno di Serie A e il ritorno dei big match, con almeno 30 delle migliori 76 partite, oltre a tutta la Serie C, la Premier League e la Bundesliga in esclusiva, e le coppe europee, con la nuova formula della Champions League, di cui verranno trasmesse in esclusiva 185 partite su 203, dai playoff dei preliminari di fine agosto, alle finali, oltre a Europa e Conference League. Senza dimenticare l’appuntamento del 14 agosto con la Supercoppa europea tra Atalanta e Real Madrid. Il tutto arricchito da oltre 4.000 ore di dirette, per una copertura editoriale sempre più ricca e con diverse novità, a partire dalla squadra di commento, con il ritorno di Zvonimir Boban, e gli arrivi di Riccardo Montolivo, Massimo Gobbi, il debutto di Blerim Dzemaili e, per la prima volta in tv, l’ex attaccante della Juventus campione d’Europa nel 1996, Michele Padovano. New entry anche tra i telecronisti, con la squadra che si arricchisce con l’inserimento di Stefano Borghi.

La programmazione prevede il lunedì “La casa dello sport – Monday night”, poi il martedì e mercoledì il “Champions League show”, mentre il giovedì, dopo le partite di Europa e Conference League, l’“After Party – Best of Europe” con tutto il meglio della tre giorni di coppe europee. Il venerdì, poi, la novità dello “Sky Friday Night Football”, che introduce il weekend di grande calcio nazionale e internazionale, ripercorrendo anche i maggiori temi delle giornate precedenti. Il sabato, poi, si parte alle 10 con “Buon weekend”, proseguendo con “La casa dello sport internazionale” e “La casa dello sport day”, fino alla conferma di “Sky Saturday Night – Football”. La domenica, poi, confermati anche gli appuntamenti con “Goleador” alle ore 18 e alle 1 con tutti gli Skylights di giornata, oltre a “Sky Calcio Club”. A tutto ciò, infine, si aggiungono le produzioni originali come “Federico Buffa Talks”, con Federico Buffa e Federico Ferri, “L’Uomo delle domenica” di Giorgio Porrà e “Di Canio Premier Special” di Paolo Di Canio.