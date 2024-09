Nuova Champions League, come vederla in tv: ecco tutto quello che c’è da sapere

Una nuova era sta per partire. Da martedì 17 settembre si aprono le porte della nuova Champions League: un nuovo format, più partite, niente più gironi eliminatori, una classifica unica e poi un playoff prima degli ottavi di finale. Tante, tantissime novità che non fanno altro che aumentare l’attesa e il desiderio di vedere questa nuova super Champions League all’opera. Vederla, sì, ma la domanda è: “Dove?”. Ecco una panoramica della situazione diritti tv in Italia per non perdervi davvero nulla di quello che accadrà nella manifestazione calcistica più importante a livello europeo.

SKY – 185 delle 203 partite previste verranno trasmesse in diretta ed in esclusiva sui canali Sky Sport. Dunque la quasi totalità delle emozioni la si vivrà su Sky Sport che trasmetterà diciassette delle diciotto partite in programma per quel che riguarda le otto giornate della fase campionato. E poi trasmetterà sette degli otto incontri, sia per andata che ritorno, dei playoff e degli ottavi di finale. Poi tre dei quattro incontri di quarti di finale, sempre con andata e ritorno, ed infine una semifinale d’andata, una semifinale di ritorno e la finalissima.

PRIME VIDEO – Il resto lo trasmetterà Prime Video. Continua, dopo il triennio precedente, il connubio tra Amazon e la Champions League: la miglior partita del mercoledì infatti verrà trasmessa proprio da Prime che quindi avrà diciotto partite in esclusiva: oltre alle due partite del playoff preliminare già concluso, Amazon ha l’esclusiva per otto partite della fase campionato, due match di spareggio playoff (uno andata e uno ritorno), due di ottavi di finale, due quarti di finale e due semifinali. I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online. Amazon ha scelto e comunicato le prime sei partite che trasmetterà in diretta ed in esclusiva. Le ultime due della fase campionato verranno comunicate in seguito:

Mercoledì 18 settembre – Manchester City vs Inter

Mercoledì 2 ottobre – Lipsia vs Juventus

Mercoledì 23 ottobre – Young Boys vs Inter

Mercoledì 6 novembre – Inter vs Arsenal

Mercoledì 27 novembre – Aston Villa vs Juventus

Mercoledì 11 dicembre – Juventus vs Manchester City

E IN CHIARO? – Niente più Mediaset da quest’anno. Infatti Sky ha deciso di non condividere i diritti della nuova super Champions e, per tanto, sarà proprio la stessa emittente a trasmettere un match in chiaro alla settimana su Tv8. Ma non ci sarà nessuna squadra italiana. Le partite verranno trasmesse di mercoledì e, anche qui come Prime, sono già stati comunicati i primi incontri.

Mercoledì 18 settembre – Psg vs Girona

Mercoledì 2 ottobre – Lille vs Real Madrid

Mercoledì 23 ottobre – Barcellona vs Bayern Monaco

Mercoledì 6 novembre – Psg vs Atletico Madrid

Mercoledì 27 novembre – Liverpool vs Real Madrid