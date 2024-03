Novara-Renate oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Novara-Renate, match dello stadio Silvio Piola valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine piemontese ha assolutamente bisogno di portare a casa i tre punti per continuare ad alimentare le proprie speranze di salvezza. La squadra ospite, dal suo canto, va alla ricerca di una preziosa vittoria per scalare posizioni in classifica in ottica qualificazione ai playoff. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 6 marzo alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 257.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA