Nottingham-Manchester United in tv: orario, canale e diretta streaming Carabao Cup 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Nottingham e Manchester United, valevole per la gara d’andata di semifinale di Carabao Cup 2022/2023. Si scende in campo per la prima delle due gare di semifinale di Coppa di Lega e la possibilità di conquistare un posto a Wemble contro una tra Southampton e Newcastle. Il Forest, storica compagine in grado di vincere quattro edizioni del trofeo a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, vuole tornare a giocarsi un finale, che rappresenterebbe un traguardo enorme. Di fronte, però, uno United in grande forma, seppur reduce dalla sconfitta in Premier contro l’Arsenal. La sfida è in programma oggi, mercoledì 25 gennaio alle 21:00 al City Ground di Nottingham. Diretta sulla piattaforma Dazn.