NBA Finals 2024, Dallas Mavericks – Boston Celtics gara-4 stanotte in tv: canale, orario e streaming

Nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno alle 2.30 i Dallas Mavericks e i Boston Celtics si sfideranno in occasione di gara-4 delle NBA Finals, sul punteggio di 3-0 per Jayson Tatum e compagni, che all’American Airlines Center hanno quindi il match point per vincere il titolo 2023/2024. “Non è finita finché non è finita. Dobbiamo crederci”, ha detto ai giornalisti la stella dei Mavs Luka Doncic dopo la vittoria dei Celtics per 106-99 in Gara 3 mercoledì. Nessuno nella storia NBA è riuscito a rimontare uno svantaggio di 3-0. E anche negli altri sport USA, la situazione cambia poco: gli unici nella Major League Baseball a vincere una serie dopo essere stata sotto 3-0 sono stati i Boston Red Sox del 2004. Quattro squadre della National Hockey League sono riuscite nell’impresa: i Toronto Maple Leafs del 1942, i New York Islanders del 1975, i Philadelphia Flyers del 2010 e i Los Angeles Kings del 2014. Se Dallas vuole scrivere la storia, ha bisogno intanto di una vittoria tra le mura amiche. “Solo perché siamo sotto 3-0, non vuol dire che sia finita”, ha detto Lively. “Dobbiamo mettere in campo tutto ciò che possiamo, cercando di vincere i duelli perché è questo che ci farà vincere la partita. Dobbiamo vincere sui rimbalzi, sulle transizioni e poi provare a fermare il loro gioco”, ha aggiunto.

La nota positiva in casa Mavs è che Kyrie Irving sembra essere tornato nella condizione migliore, come ha dimostrato in gara-3, mentre i Celtics sembrano essere costretti a fare a meno nuovamente di Kristaps Porzingis. Di certo, Boston non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione. Jayson Tatum e compagni proveranno a vincere quell’anello sfuggito due anni fa in finale contro Golden State, dopo aver sprecato un vantaggio di 2-1. La vittoria è ad un passo e c’è voglia di chiuderla il prima possibile. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. E sarà trasmessa in replica nella giornata di sabato 15 giugno su Sky Sport NBA.

DATA: Notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno

ORARIO: 02:30

TV e STREAMING: Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, NOW, Sky Go