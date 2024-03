Napoli-Treviso oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Napoli-Treviso, sfida valida come 21^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. La squadra di coach Milicic riparte dalle tre vittorie in trasferta e, soprattutto, torna davanti al proprio pubblico dopo il clamoroso trionfo in Coppa Italia. Partita comunque insidiosa contro la formazione veneta, che è alla ricerca di punti preziosissimi per la classifica, dopo aver ritrovato la vittoria battendo Trento. La palla a due è fissata alle ore 12:30 di domenica 3 marzo sul parquet del PalaBarbuto. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Napoli-Treviso, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.