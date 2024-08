Musetti-Nakashima oggi in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2024

Lorenzo Musetti sfiderà oggi Brandon Nakashima nel terzo turno degli US Open 2024, ultimo Slam della stagione di scena sui campi in cemento outdoor di New York. Test molto importante per il tennista azzurro, uscito vittorioso da due impegni molto complicati come quelli contro Opelka e Kecmanovic e determinato a fare ancora strada a Flushing Meadows. Rispetto agli scorsi match, stavolta partirà sfavorito contro il beniamino di casa Nakashima, che ha sconfitto nettamente Rune e Cazaux e sta vivendo un ottimo momento di forma, come certificato dal suo best ranking. L’unico precedente sorride però a Musetti, capace di avere la meglio pochi mesi fa sui prati del Queen’s.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Musetti e Nakashima scenderanno in campo oggi, venerdì 30 agosto, come 4°match dalle 17:00 italiane. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport e SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che seguiranno in simulcast i due tabelloni. Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme NOW e SupertenniX. Per quanto concerne Sky Sport, le sfide di Flushing Meadows saranno visibili su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252 che, in alternanza con gli altri grandi eventi Sky in diretta, trasmetteranno i match di giornata.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, grazie al quale poter scegliere di seguire in modo semplice ogni singolo match su qualunque campo si giochi. Su SuperTennis le migliori partite saranno trasmesse sul canale 64 del digitale terrestre, ma i tifosi avranno vaste possibilità di diventare registi del proprio personale palinsesto.Grazie alla tecnologia Hbbtv, acronimo di Hybrid Broadcast Broadband Television, si potrà infatti accedere ogni giorno a tutti gli incontri in programma su altri tre campi sul neonato multichannel SuperTennis Plus. In alternativa anche Sportface.it seguirà il secondo impegno newyorkese di Lorenzo Musetti fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.