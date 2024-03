Musetti-Alcaraz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2024

Lorenzo Musetti sfiderà Carlos Alcaraz nel quarto turno del Masters 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. A Miami si sta senza dubbio vedendo il miglior Musetti da tanti mesi a questa parte. Safiullin e Shelton si sono entrambi dovuti arrendere in due set contro il tennista carrarino, il quale ora – con rinnovata fiducia – sogna il colpo grosso contro Alcaraz. Non avrà nulla da perdere Lorenzo, che potrà in ogni caso utilizzare questo bel torneo come viatico verso la stagione sul rosso. Le ultime due sfide sono state a senso unico in favore del numero due del mondo, ma siamo sicuri ‘Muso’ abbia ben impressa nella mente la vittoria di Amburgo nel 2022.

