MotoGP, qualifiche GP Catalogna oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta

La MotoGP torna in scena dopo due settimane di pausa, e lo fa con il Gran Premio di Catalogna. Il paddock vola in Spagna per la seconda volta nel 2024, con piloti e team già impegnati sul circuito di Jerez qualche tempo fa. Questo weekend ad essere protagonista è il circuito di Barcellona, dove l’ultimo vincitore è Aleix Espargaro, pilota dell’Aprilia che proprio giovedì ha annunciato il proprio ritiro al termine della stagione. La gara è di casa per diversi piloti in griglia, con particolare attenzione per Jorge Martin – leader del mondiale – e Marc Marquez, qui eroe da sempre. Il fine settimana prevede, come ormai di tradizione, anche la gara sprint e le qualifiche andranno in scena dunque nella mattinata di sabato.

La sessione che vedrà i ventidue piloti andare a caccia della pole position scatterà alle 10:50 di sabato 25 maggio, pochi minuti dopo il termine dell’ultima sessione di prove libere. Lo spettacolo avrà in inizio con il Q1, seguito dopo poco dal Q2, frazione che mette in palio la prima casella sulla griglia di partenza. Le qualifiche decideranno l’ordine di partenza sia della gara sprint che del Gran Premio domenicale. La sessione sarà trasmessa in diretta sui canali di Sky, precisamente su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW. In alternativa, Sportface.it vi fornirà la diretta testuale con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto, in modo da non farvi perdere nemmeno un minuto dell’azione in pista.