MotoGP, gara sprint GP Catalogna oggi in tv: orari, programma e come seguirla in diretta

La MotoGP vola a Barcellona, dove va in scena il Gran Premio di Catalogna. Si tratta del sesto appuntamento della stagione per il motomondiale, che quest’anno ha già corso in terra spagnola, in occasione del Gran Premio di Jerez. Il paddock torna sul circuito che lo scorso anno ha visto Aleix Espargaro trionfare sia nella gara sprint che nella corsa domenicale. Lo spagnolo ha annunciato il suo ritiro al termine della stagione proprio qui, durante una conferenza stampa tenutasi nella giornata di giovedì. Il pilota Aprilia cercherà dunque di ripetersi, per salutare nel migliore dei modi il Gran Premio di casa. Non bisogna però sottovalutare gli avversari, con Jorge Martin e Marc Marquez – qui di casa – affamati di vittoria, anche se per motivi diversi. Il primo è leader del mondiale e sogna di prendere il largo in classifica, mentre Marquez è alla ricerca del ritorno al successo e del primo oro con il team Gresini. Attenzione anche ai due ducatisti ufficiali: Francesco Bagnaia tenterà di invertire la rotta dopo un avvio complesso, mentre Enea Bastianini vorrà continuare il trend positivo, anche in vista del mercato 2025.

Il fine settimana è iniziato venerdì 24 maggio con le prove libere, ma l’atmosfera si scalda nella giornata di sabato, con la gara sprint che seguirà di poche ore la sessione di qualifiche. I semafori di Barcellona si spegneranno alle 15:00 di sabato 25 maggio, dando inizio alla ‘mini gara’ che assegnerà la metà del punteggio, con la zona punti che si concluderà con la nona posizione. La sprint sarà trasmessa in diretta sui canali Sky, precisamente su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW. Inoltre, la gara verrà mandata in onda in chiaro da TV8. In alternativa, Sportface.it vi offre una diretta testuale, con tutti gli aggiornamenti sull’azione in pista minuto per minuto.