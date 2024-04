MotoGP, gara GP Americhe oggi in tv: orari, programma e come seguirla in diretta

Sul circuito di Austin, in Texas, andrà in scena il Gran Premio delle Americhe, terza tappa del motomondiale del 2024. Il paddock vola oltreoceano dopo tre settimane di stop dalla bandiera a scacchi dell’appuntamento portoghese. Al momento, Jorge Martin guida la classifica dopo un avvio di stagione promettente, mentre Francesco Bagnaia è chiamato alla risposta dopo la caduta a Portimao che gli è costata la vittoria. Non manca l’attenzione su Enea Bastianini, ducatista in lotta per le prime posizioni della classifica, e anche Pedro Acosta è osservato speciale dopo un grande debutto. Resta da scoprire chi conquisterà la vittoria americana, l’anno scorso trovata da Alex Rins.

I semafori del circuito di spegneranno alle 21:00 italiane, con i ventidue piloti pronti a partire alla ricerca del successo. La gara sarà visibile in diretta agli abbonati Sky, e più precisamente sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Inoltre, saranno disponibili gli streaming delle piattaforme di Sky Go e di NOW. In alternativa, Sportface.it vi fornirà una diretta testuale, con tutti gli aggiornamenti sull’azione in pista giro per giro, seguita dai risultati, dalle dichiarazioni e dalle pagelle sul Gran Premio.