Monza-Sassuolo oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2024

Alle 17:00 di oggi, sabato 3 agosto, Monza e Sassuolo scenderanno in campo in occasione del test amichevole in programma al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello. Entusiasmo alle stelle in casa biancorossa, al punto che il club ha dovuto specificare che “i posti disponibili sono esauriti”, invitando “i tifosi privi di accredito a non recarsi presso il Centro Sportivo”. Per Alessandro Nesta è un test di livello contro una squadra che è retrocessa nella scorsa stagione, ma che conserva una rosa con individualità di livello.

SEGUI LA DIRETTA

Una sfida tra campioni del mondo 2006. Sulla panchina neroverde infatti c’è Fabio Grosso che ha deciso di ripartire dal Mapei Stadium dopo l’esperienza deludente in Francia alla guida del Lione. Aspettando la Coppa Italia, che vedrà il Monza scendere in campo contro il Sudtirol venerdì 9 agosto, il Monza spera di vivere un’amichevole convincente con indicazioni positive sul piano del gioco e della condizione fisica. Quale sarà il risultato? Non resta che scoprirlo in diretta esclusiva su Sportitalia, con la trasmissione del match disponibile anche sull’app e sul sito in streaming della piattaforma.

DATA: Sabato 3 agosto

ORARIO: 17:00

TV e STREAMING: Sportitalia