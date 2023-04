Monza-Fiorentina, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Monza-Fiorentina, match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. Si parte alle ore 15 di domenica 23 aprile, in campo i brianzoli che vogliono un’altra vittoria nel loro splendido campionato e i viola che cercano ancora i tre punti dopo non esserci riusciti nelle ultime tre sfide in tutte le competizioni per puntare ancora l’Europa. Chi vincerà allo U-Power Stadium?

Monza-Fiorentina sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Massimo Gobbi.